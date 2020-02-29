Lokmacı Sınır Kapısının İki Tarafında, Karara Karşı Eylem Yapıldı

Lokmacı Sınır Kapısının İki Tarafında, Karara Karşı Eylem Yapıldı
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Rum Yönetimi’nin koronavirüs tedbirleri iddiasıyla tek yanlı kapattığı 4 sınır kapısından biri olan Lokmacı Sınır Kapısı’nın her iki tarafında, karara karşı eylem yaptı.
Rum tarafında Ledra Caddesi’nde toplan grup, geçişi engellemek için konan demir parmaklıkları aşıp ara bölgeye girdi. 
Rum haber kaynağına göre, grup, saat 12:00’de, “bölünmüşlük” ve Rum hükümetinin kararı aleyhine sloganlarla, Ledra Caddesindeki sınır kapısında toplandı.
Ledra Caddesi’ndeki sınır kapısında toplanan grubun, ikinci denemeleri sırasında polis tarafından konulan demir parmaklıkları açmayı ve ara bölgeye girmeyi başardığı ve oturma eylemi gerçekleştirdiği belirtildi. 

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