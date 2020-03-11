Limasol Devlet Hastanesi’nde skandal

Alithia gazetesi, bebek cesetlerini tıbbi atıkları toplayan şirketin elemanlarının bulduğunu ve bebeklerden birinin üzerinde kıyafetleri de olduğunu yazdı.

Gazete, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte polisin bölgeye intikal ettiğini ve ilk belirlemelere göre bebeklerin ölü doğup, 6 aydan fazla bir süredir morgda olduklarını kaydetti.

Haberde, bebeklerin ebeveynlerinin, bebeklerinin cesetlerini teslim almak istemediklerine dair kağıt imzaladıkları belirtildi.

Gazete, polisin, bebeklerin hangi şartlarda tıbbi atık bölümüne konulduğunu araştırdığını ve şu an için cezai müeyyidenin söz konusu olmadığını yazdı.