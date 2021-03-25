Limasol'da cami duvarına saldırı... Güney Lefkoşa'da eylem

Güney Kıbrıs'ta Limasol'a bağlı "Episkopi" (Piskobu-Yalova) köyünde bulunan caminin duvar ve kapılarına kimliği belirsiz kişilerce Yunan ayaklanması öven sloganlar yazıldı.

Rum haber kaynakları, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlığını kazandığı 25 Mart 1821 tarihinin yıldönümünde Limasol'a bağlı Piskobu (Yalova) köyünde bulunan camiye mavi sprey boyayla sloganlar yazıldığını ve Yunan bayrakları ile haç işareti çizildiğini bildirdiler.

Caminin saldırıya uğradığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada geniş yer bulurken, Piskobu muhtarı Lefkios Prodromu saldırıyı kınadı.

Rum polisinin araştırma başlattığı ve bölgedeki kameraları incelemeye aldığı da bildirildi.

GÜNEY KIBRIS’TA “TÜRKE ÖLÜM” SLOGANLARI ATILDI

1821’de Osmanlı topraklarının Mora bölgesinde bir Yunan devleti kurmak amacıyla ayaklanma çıkaran Yunanlılar sadece iki günde Tripoliça şehrinde on bin Türk’ün kılıçtan geçirerek katletmişti. Olayların devamında ise Rumlar tarafından yaklaşık yaklaşık 40 bin Mora Türkü acımasızca öldürüldü.

Yunanistan tarihine kara bir leke olarak geçen olayın yıl dönümünde Güney Kıbrıs’ta yürüyüş düzenlendi.

Tıpkı o gün olduğu gibi olayların iki yüzüncü yıl dönümünde de “Türk’e ölüm! Türk’e ölüm!” sloganları atıldı.

Beş örgütten olaşan eylemciler Yunan ayaklanmasının 200. yıldönümü anısına Lefkoşa sokaklarında bayraklar ve pankartlarla yürüdü.