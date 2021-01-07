Limasol Bankası 'yeni nesil bankacılık' anlayışı ile daha iyisini hedefliyor...

Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler "Bankacılık standartlarının üzerinde dijital dönüşüm ile teknolojiye adaptasyon hızını göz önünde bulunduran, lider banka olarak müşterilerimizi dünya çapında güncel teknolojik gelişimler ile buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yeni Nesil Bankacılık Programına geçiş projesinin hayata geçirilmesinde aktif rol oynayan projeden sorumlu Limasol Bankası Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Öztürker görüşlerini şu şekilde ifade etti:

‘‘Müşteri ihtiyaçlarının, daha kapsamlı hizmetler ve tamamen kişiye özel çözümlerle karşılanmasını sağlamak üzere dijital dönüşümle birlikte yeni nesil bankacılık programı CoreTechsS programını uygulamaya koymanın haklı gururunu yaşamaktayız. Son dönemde yaşanan salgınla beraber, internet ve mobil bankacılıkta teknolojilerin, bankacılık hizmet modelini etkilemesiyle ortaya çıkan "Direkt Bankacılık" uygulaması ile, tüketiciler tüm bankacılık faaliyetlerini şubeye gitmeden gerçekleştirmekte. Değişen teknolojiye ayak uydurmak için hazırlığı bir yıla yakın bir süre alan yeni nesil bankacılık proje geçişi kapsamında yatırımların yanısıra bir çok yeni atılımları da gerçekleştirdik. Limasol Bankası’nın sürekli eğitim ve gelişime önem veren vizyonu ile hayata geçirdiğimiz Limasol Bankacılık Akademimizin resmi olarak binasının da bu vesileyle dijital dönüşüme açılan kapı olarak Akademi binamızın hizmete sunulmasından ayrı bir mutluluk duymaktayız."

Öztürker:, bankacılık ve finans sektöründeki teknolojide yaşanan gelişmelere paralel piyasa ihtiyaçları ve pazarlama yöntemlerinin zaman içerisinde teknoloji ile birlikte çok hızlı değiştiğine dikkat çekti.

Öztürker, "Bu bağlamda CRM, veri analizi, raporlama yöntemleri daha da hayati önem kazandı. CSBINS bankacılık yazılımı hızla değişen teknoloji karşısında taleplere yeterli cevap veremez hale geldi. Ara yüzü kısıtlı ve gelen taleplere yetersiz kaldığından, yeni sistem CoreTechsS ile siz değerli müşterilerimize kullanıcı dostu KKTC mevzuatına uyumlu, yüksek performans gösteren, yüksek güvenlik standartları ile hizmet kalitemizi daha da artırmayı hedefledik. Bankacılık sektörüne yönelik temel ihtiyaçların modüler bazda tam karşılanması ile ana bankacılık modülleri yanında, gözetim, insan kaynakları yönetimi ve CRM modülleri ile 7/24 müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermek için yeni sistemimiz özel olarak tasarlanmıştır’’ ifadelerini kullandı.

Limasol Bankası Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu ise görüşlerini şu sözlerle aktardı:

‘‘Bankamızın digital dönüşüm sürecinin en önemli mihenk taşı olarak kabul ettiğimiz “Core Bankacılık programımızın değişikliği yerini Yeni Nesil Programa entegre etmiştir. Dijital dönüşüm ile gelişimin hiç bitmeyen bir döngü olduğuna inanmaktayız. Siz değerli müşterilerimize ve saygıdeğer halkımıza hizmet kalitemizi daha da artırarak en verimli şekilde hizmet vermenin sevincini yaşamaktayız.

Yeni bankacılık platformumuzda, teknolojiye yaptığımız sistematik ve öncü yatırımların gücüyle, "zamanın çok ötesinde" benzersiz bir hizmet altyapısı yarattık. Ürün ve hizmetlerden kurum içi süreçlerimize kadar, her alanda teknolojiye yaptığımız yatırımlar, Limasol Bankası’nı bugünlere taşıyan inovatif vizyon yaklaşımımızın bir unsuru olarak hayat bulmaktadır. Limasol Bankası her zaman hedeflerini belirleyen, sonrası için müşteri memnuniyeti odaklı çalışan bir kurum olmuştur ve olmayada devam edecektir." Müşteri ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıkları da evrilmeye devam etmektedir. Ancak biz temel değerlerimizi değiştirmeden hissedarlarımız, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla değer yaratmaya devam edeceğiz ve müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırabilmek için emek vereceğiz. Çünkü dünyada genel olarak bankacılıkta dijitalleşme önem kazansa da ülkemizde bankacılık, müşteri sadakatinin yüksek olduğu bir sektör. Bu sebeple Limasol Bankası olarak bizler risk odaklı ve sermaye tabanlı çalışmalarımızı yoğunlaştırmak yanında, müşterilerimizin tüm bankacılık faaliyetlerinde ilk akla gelen banka olmayı başararak, sürdürülebilirliği sağlamak ve hız, esneklik ve samimiyeti önceliklendirmek suretiyle hizmette farklılaşarak sektördeki payımızı daha da artırmayı planlıyoruz. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki; 80 yılı aşkın geçmişimizle büyük bir gurur ve köklü geçmişimizden aldığımız güçle, gelecek nesillere onur duyacakları bir miras bırakabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. ’’

YIL VİZYONU İLE HEDEF TÜRKİYE VE AVRUPA’DA HİZMET SUNAN BİR DÜNYA MARKASI OLMAK

Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, "Yıl vizyonlarına dair bilgiler veren Kemaler, “Bizler, şimdiden, 100. Yıl planlarımızı hazırladık. 100. yılımızı yaşayacağımız o günlerde, nerede olacağımızı biliyoruz. Hedefimiz, 100. yılda Limasol Bankası’nın, Tükiye ve Avrupa’da, hizmet sunan, bir dünya markası olmasıdır" dedi.

Kemaler, "Gelişen ve değişen bankacılık modelinin direkt bankacılık kanalına kayacağını ve internet şubesi üzerinden yapılan işlemlerin daha da ivme kazanacağı bir dönemdeyiz. Bankacılık standartlarının üzerinde dijital dönüşüm ile teknolojiye adaptasyon hızını göz önünde bulunduran, lider banka olarak müşterilerimizi dünya çapında güncel teknolojik gelişimler ile buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dijitalleşme bitmek bilmeyen bir süreçtir. Sürdürülebilir dijital dönüşüm sürecimiz hep daha iyisi için siz neredeyseniz bankanız hep yanınızda olgusu ile ilerlemeye devam edecektir" diye konuştu.

Kemaler; ‘‘Proje için tüm işlem akışlarımızı ve banka süreçlerimizi gözden geçirip optimize ederek; yeni sistem altyapısı için KKTC’nin en köklü dijital firmalarından Nucleus Software firması ile işbirliğimizi gerçekleştirdik. Üstün çaba ile gece gündüz demeden çalışan KOZA Proje ekibine ve süreç boyunca katkı koyanlara sonsuz teşekkürlerimi sunarım’’ diyerek duygu ve düşüncelerini aktardı.

Altyapı, kodlama ve test süreçlerinin birlikte yürütüldüğü meşakatli projeyi aktive ederek öncü olmaktan gurur duymaktayız. Yeni nesil bankacılık anlayışımız ile hizmet kalitemizi daha da artırarak siz değerli müşterilerimiz ve hissedarlarımız için Limasol Grup Ailesi olarak var gücümüzle çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz diyerek sözlerini noktaladı.