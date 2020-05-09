Limandan kaçak girdi ama yakayı ele verdi

Limandan kaçak girdi ama yakayı ele verdi
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Dün, saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa Limanında H.K.(E-36), manifesto düzeltmesi yaptıracağı gerekçesiyle kullanımında bulunan aracıyla limana gelen, geminin 3. kaptanı olan H.D.(K-23)’yi Gazimağusa Gümrük Dairesine götürmek suretiyle muhaceret işlemini yapmadan KKTC’ye girmesini sağladığı ayrıca H.D.(K-23)’nin gümrük sahasından izinsiz ayrılarak covid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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