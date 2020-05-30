Levent Koleji'nde Görüşme

Levent okulları grubundan bir takım isteklerde bulunan ve geçtiğimiz günlerde eylem yapan veliler, dün saat 11.00’de Levent Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Boyacı, Eğitim Koordinatörü Emine Beton ve İlkokul Müdürü Osman Fırat ile iki saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdiler.

Görüşmede konuşulan konuların çerçevesi aşağıdaki gibi açıklandı:

Ücretler konusunda net bir ilerleme sağlayamadık, ilk aşamada sadece peşin ödemelere 1000 TL’lik bir indirim yapılabileceği yönünde görüş bildirildi. Kendilerine yazılı olarak sunduğumuz ücretler konusunda ısrarlı olduğumuzu, ücretlerin daha da aşağıya indirilmesi gerektiğine dair talebimizi yineledik ve velilere gerekli kolaylıkların yapılabilmesi için, ödeme şekillerinin çeşitlendirilerek sunulmasını talep ettik. Taleplerimizi değerlendirerek, en kısa sürede bir finansal çalışma yapılarak yeni bir toplantı ile bize sunulacağı bildirildi. Pazartesi günü okul kayıtlarının başlayacağını vurgulamamız üzerine dileyenlerin pazartesi kayıt yaptırabileceğini, dileyenlerin toplantı sonucunu bekleyip, şu anda okula devam eden çocukların kayıtları için gerekli esnekliğin gösterileceği ve ona göre kayıt yaptırılabileceği söyledi. Pandemi sürecinde ödenen ücretlerin, alınan hizmetin karşılığı olmadığına dair kaygıların da iletildiği toplantıda, indirimler ve ücretlerin iadesi konusunda uzlaşıya varılamadı. Yönetim Kurulu’nun yapacağı finansal değerlendirmede, bu konunun da yeniden değerlendirilerek gerekli iyileştirme ve düzeltmelerin yapılacağını düşünüyoruz. Kardeş indiriminin de çocuk başına minimum yüzde 10 olması talep edildi. Söz konusu koşullarda bunun veliler için hayati olduğunun algılanarak, olumlu yönde değerlendirileceğini düşünüyoruz. Olası yeni bir salgın durumunda, ne gibi önlemlerin alınacağına ilişkin kaygılar iletildi ve gerekli çalışmaların yapıldığı en kısa zamanda velilere bilgi verileceği açıklandı.

Gerekli düzenlemelerin yapılırken, kindergarten, ilkokul ve kolej için geçerli olması talebinin de iletildiğini açıklayan veliler, kendilerine de Levent Kurumlarının bir bütün olduğu ve buna kuşku duymamaları gerektiğinin ifade edildiği belirtildi.

Veliler açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

“Bizler, komite üyeleri olarak, tamamen gönüllü olarak okulumuz ve çocuklarımız için yapmış olduğumuz görüşmenin kapsamı yukardaki gibidir.”