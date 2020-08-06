Levent Kantarcı’nın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor

Levent Kantarcı’nın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor
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Gazimağusa’da dün bir iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Levent Kantarcı’nın ölümüyle ilgili soruşturmada, ihmali görülen 5 kişi tutuklandı.
H.H.(E-30), M.H.(E-55), M.S.(E-60), H.Ö.(E-51) ve C.İ.’yi(E-45) tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.
Gazimağusa’da sakin Levent Kantarcı (E-33), Gazimağusa’da Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde elektrik kabloları bağlantısı yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti.
(HUR/FEZ)

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