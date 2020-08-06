Levent Kantarcı’nın ölümünden sorumlu tutulan şahıslar mahkemeye çıkarıldı

Mağusa’da dün Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iş yerinde kaçak olduğu iddia edilen elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden Levent Kantarcı’nın ölümünün ardından Mehmet Hulusioğlu, Mehmet Sofi, Cemal İyigün ve Hasan Özçelikhan tutuklandı.

Zanlılar bugün “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olma” suçlaması ile yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat maksadı ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanması ve bu bağlamda zanlıların seyahat belgelerine el konulması, 10 bin’er TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 75 bin TL kefalet senedi koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.

KIBRIS POSTASI