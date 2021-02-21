Lefkoşa’nın ardından Girne’de de PCR testi yaptırmak isteyenler uzun kuyruklara girdi

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, hafta sonu, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yeni liman yolundaki Girne Belediyesi’ne ait Leymosun Kültür Evinde, Sağlık Bakanlığı personelleri ve Girne Belediyesi ekiplerinin ’de desteği ile PCR testleri büyük bir titizlik ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Test çalışmaları haftanın her günü (Cumartesi-Pazar dahil ) saat 8.00 -15.30 arasında gerçekleşen Leymosun Kültür Evinde cumartesi günü 704 kişi, pazar günü ise saat 15:00 e kadar toplam 790 kişiye test yapıldığı bildirildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Covid-19 salgını nedeni ile Sağlık Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu bu önemli çalışmalarda Bakanlık ve Belediye’nin işbirliği ile Leymosun Kültür Evinde PCR testleri devam etmektedir. Bakanlar Kurulunun son aldığı karar ile Pazartesi’nden itibaren pek çok işyeri açılacaktır. Dün yapılan test sayısı 700, bugün sabah saatlerinden itibaren burada çok büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır” dedi.

Güngördü, testlerin devam ettiğini ve bu testler sonucunda, toplum açısından da önemli bir nokta olan test sayısını artırma çalışmalarında burada büyük bir hizmet verdiklerini kaydetti. İşbirliği içerisinde yürütülen bu çalışmalar neticesinde Girne ve çevresinde yaşayan herkesin yararlanması için büyük bir titizlik ve düzen içerisinde çalışmalarını yürütmekte olduklarını kaydeden Güngördü, özellikle hafta başı açılacak olan işletmelerden dolayı, herkesin daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, maske mesafe ve hijyen kurallarına tüm vatandaşların özen göstermesi gerektiğini vurguladı.