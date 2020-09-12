Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22.40 sıralarında Lefkoşa’da; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirdi