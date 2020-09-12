Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22.40 sıralarında Lefkoşa’da; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirdi

Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
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