Lefkoşa'ya çamur yağdı

Kuzey Afrika üzerinden taşınan tozlu hava, dünden bu yana ada genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Tozlu havanın yağmurla birleşmesi sonucu adeta çamur yağdı, araçlar çamura büründü.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran dün TAK’a yaptığı açıklamasında, tozlu hava taşınımının bugün öğle saatlerine kadar süreceğini ve gece yarısı rüzgar ve yağışla dağılmasının beklendiğini ifade etti.

Buran ayrıca, “Son yıllarda toz taşınımında ciddi artış gözlemliyoruz. Son 10 yılda Mart ayında 50, Nisan ayında 49, Mayıs ayında 51 kez toz taşınımı tespit edildi” dedi.

Kuzey Afrika’ya düşen gezici alçak basınç sistemlerinin oradaki tozu kaldırıp bu bölgeye taşıdığını belirten Buran, özellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında taşınımın arttığını belirtti.