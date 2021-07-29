Lefkoşa ve Mağusa'da elektrik kesintisi

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Lefkoşa ve Mağusa'da elektrik kesintisi
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Lefkoşa ve Gazimağusa'nın bazı bölgelerine bugün bir süreliğine elektrik verilemeyecek.

Gazimağusa’da Ece Un Fabrikası bölgesinde 7 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu Mağusa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında Ece Un Fabrikası bölgesine elektrik verilemeyecek.

METEHAN SINIR KAPISINDA DA KESİNTİ OLACAK

Lefkoşa'da Metehan Sınır Kapısı bölgesinde bugün sabah saatlerinde elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 10.30 saatleri arasında Metehan Sınır Kapısı bölgesine elektrik verilemeyecek.

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