Lefkoşa ve Girne'de üç araç yangını

Dün Lefkoşa ve Girne'de üç farklı araçta yangın çıktı.

ARAÇ YANGINI

1. 29.06.2020 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Ortaköy’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde park halinde bulunan Ferhat CANPOLAT’a ait LB 253 plakalı aracın motor bölümünde meydana gelen elektrik arızasından dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu konu aracın ön camı, tavan döşemesi, ön makine kapağı, motor kısmında bulunan tüm plastik aksamlar ile araç içerisinde bulunan elektrik boruları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 29.06.2020 tarihinde, saat 17:30 sıralarında Ozanköy’de Şht Cengiz Topel sokak üzerinde Seçkin TURAN yönetimindeki FB 440 plakalı araç seyir halinde olduğu bir sırada muhtemelen aracın motor bölümünde meydana gelen arızadan dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın olay mahallinde bulunan şahıslar tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu konu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

3. 29.06.2020 tarihinde saat 18:30 sıralarında Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde seyir halinde olan PA 003 plakalı aracın muhtemelen motor bölümünde meydana gelen arızadan dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın olay yerine gelen vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu aracın motor kısmındaki kablolar yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.