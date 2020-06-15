Lefkoşa ve bölgesi yine kötü kokuya teslim

Alayköy bölgesinde tarlalara serpilen tavuk gübresi nedeniyle Lefkoşa ve çevresini yine dayanılmaz bir kötü koku sardı.

Yıllardır yaşanan ve çözüm bulunamayan “kötü koku sorunu” bu yıl da Lefkoşa’da, Gönyeli’de, Alayköy’de ve Yılmazköy’de yaşayanları mağdur ediyor, canından bezdiriyor.

Haber Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, kokunun dayanılmaz olduğunu, özellikle geceleri kendilerini uyutmayacak kadar yoğunlaştığını belirtiyor. Vatandaşlar, yetkili makamların artık topu birbirine atmaktan vazgeçmesini ve tedbir almasını istediklerini, yaz günü kapı pencere açamaz olmanın sıkıntısını yaşadıklarını vurguladı. Her yıl özellikle eylül ayında yoğunlaşan kötü kokunun bu yıl haziran ayında başladığını belirten vatandaşlar, “Eylül, ekim ayına kadar bu kokuyu çekmek zorunda mı kalacağız?” diye sordu. Geçmiş yıllarda Çevre Dairesi ve Alayköy Belediyesi, yasaların tavuk gübresini doğaya zararlı bir atık olarak değerlendirmediğini, yasada yeri bulunmadığı için Gönyeli Yenikent ile Alayköy arasındaki arazilere tavuk gübresi döken çiftçilerle ilgili herhangi bir cezai işlem yapılamayacağını açıklamıştı. Yetkililer, tavuk gübrelerinin tarımsal amaçlı arazilerde kullanıldığını, tarlaya atıldığı zaman hemen sürülmesi gerektiğini, bekletilirse koku yaptığını, tarımsal arazide bekletilmemeleri gerektiğini çiftçilere söyleyip uyardıklarını ama buna uyulmadığını söylemişti.

HABER KIBRIS