Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir ÇETE denetimi bizzat yönetti

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Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir ÇETE denetimi bizzat yönetti
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün 12:00 - 18:00 saatleri arasında Lefkoşa genelinde, Lefkoşa Kaymakamlığı ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sonucu sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen toplam 26 kişi hakkında yasal işleme gidildi. Denetimlerde bir araç sürücüsünün şüpheli hareketleri üzerine, polis ekipleri tarafından aracında yapılan aramada, yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak söz konusu şahıs tutuklandı. Yine denetimler sırasında tehlikeli araç kullanan bir sürücüsü hakkında yasal işleme gidilirken, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı. Denetimlerde Lefkoşa Kaymakamı Bora AKKUŞ ve Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir ÇETE de hazır bulundu.

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