Lefkoşa – Girne yolunun bir bölümünde trafik bugün tek şeritten veriliyor...

Karayolları Dairesi Lefkoşa - Girne anayolu beton bariyer yapım işleri kapsamında Lefkoşa – Girne İstikametinde yapılan bariyerlerin tamamlandığı ve Girne – Lefkoşa İstikameti üzerinde bulunan köprünün yapımına başlanacağını açıkladı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, bu nedenle bugün 10.00’dan itibaren köprü yapım çalışmaları başlayacağından, çalışmalar süresince, ikinci bir duyuruya kadar, kapalı kesimde trafiğin tek şeritten kontrollü ve gidiş - geliş olarak verileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulunuldu.