Lefkoşa-Gazimağusa anayolundaki kazada Bir kişi hayatını kaybetti

Lefkoşa-Gazimağusa anaylo Korkuteli kavsağı yakınlarında geceyarısı meydana gelen kazada 26 yaşındaki Günay Öztürkler hayatını kaybetti.
Kaza, Günay Öztürkler’in yönetimindeki RK 470 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Takla atan araç dere yatağına düşerek tavanı üzerinde ters durdu.
Kaza sonrası Günay Öztürkler olay yereinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Taylan Özaydın, Mustafa Kurucu ve Müslüm Taş yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastansesi’ne kaldırıldı.Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 09:32