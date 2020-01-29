Lefkoşa-Gazimağusa anayolundaki kazada Bir kişi hayatını kaybetti

Lefkoşa-Gazimağusa anayolundaki kazada Bir kişi hayatını kaybetti
banner23

Lefkoşa-Gazimağusa anaylo Korkuteli kavsağı yakınlarında geceyarısı meydana gelen kazada 26 yaşındaki Günay Öztürkler hayatını kaybetti.

Kaza, Günay Öztürkler’in yönetimindeki RK 470 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Takla atan araç dere yatağına düşerek tavanı üzerinde ters durdu.

Kaza sonrası Günay Öztürkler olay yereinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Taylan Özaydın, Mustafa Kurucu ve Müslüm Taş yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastansesi’ne kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 09:32
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Arıklı, Özgürgün davası hakkında konuştu:...
Arıklı, Özgürgün davası hakkında konuştu:...
  1. KKTC

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort