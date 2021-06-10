Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda korkutan kaza!

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nda Korkuteli yakınlarında yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklama şöyle: Dün saat 17.00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu'nun Korkuteli Mutluyaka arasında 21 yaşındaki Recep Kurt, yönetimindeki GR 831 plakalı aracı ile çekmekte olduğu hava komprosörünün sağ arka lastiğinin patlaması sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarpıp yolun içinde sağa yan yatır şeklinde yolun ortasında durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 50 yaşındaki Hüseyin Taşer'in tedavisi halen Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Polisin kazaya ilişkin soruşturması devam ediyor