Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 3 hemşire pozitif

Lefkoşa Devlet Hastanesi Göğüs Yoğun Bakım Bölümünde görev yapan 3 hemşirenin PCR testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedbirler alındı. Göğüs Yoğun bakım Servisinde yatan tüm hastalara ‘PCR’ testi yapıldı.

21 hemşire karantinada

Serviste 14 hemşire ve 7 temaslı hemşire ile beraber toplamda 21 hemşire karantinaya alındı. Yapılan ilk testleri negatif çıktı.

3 hasta Mağusa Hastanesine sevk edildi

Hemşire eksikliği ve 1 yoğun bakım hastasının testinin pozitif çıkması ile Genel Yoğun Bakım Servisinde azaltmaya gidilerek 3 hasta Mağusa Hastanesine sevk edildi. Acil ameliyatlar dışında tüm ameliyatlar azaltıldı.

Pilli: Hemşire istihdamı yapılsın

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yaptığı açıklamada koronavirüs ve vakalardaki artış nedeniyle ülkede 'olağanüstü' bir durum yaşandığına işaret ederek, Kamu Hizmeti Komisyonu'na çağrı yaptı. Pilli, bir an önce yeni hemşire istihdamı yapılması gerektiğini vurguladı.

Gürkut: Sağlık çalışanları mesafeyi koruyamaz

BRT’de konuşan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut ise, sağlık çalışanlarının meslekleri gereği risk altında olduğuna dikkat çekerek, “Hastalarla yakın çalışmak zorunda olan sağlık çalışanlarının mesafeyi koruması mümkün değil dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da sağlık çalışanları risk altında. Hızlı sonuç almak için hızlı testler kullanılıyor. Bu nedenle pozitif olan hastalar gözden kaçıyor” ifadelerini kullandı.

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