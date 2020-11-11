Lefkoşa'da Korkutan Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Lefkoşa'da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde bugün saat 15:40'ta EJ 511 plakalı araçla batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden Hasan Liman (E-43) zephir çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak tarla içerisinde savrulup sol yan kısmı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, Hasan Liman ve araçta yolcu olarak bulunan Mildeniz Aliş (K-15) ve Efe Öztanoğlu (E-13) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor.

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