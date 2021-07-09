Lefkoşa'da kaza yolu tıkadı

Başkent Lefkoşa'da sabah saatlerinde meydana gelen kaza görenleri korkuttu. Bir kamyon ve bir kamyonetin karıştığı kazada yaralanan olmaması sevindirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre kaza, saat 08.40 reddelerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca MV 536 plakalı kamyon aracı soldan üçüncü şerit içerisinde doğu istikametine doğru kullanan Orhan Teker, seyrettiği yolun üzerinde bulunan Honda trafik ışıklarına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde ikinci şeride geçerek o esnada soldan ikinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Ali Yıldız yönetimindeki PN 696 plakalı kamyonet aracın sağ ön kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kazada PN 696 plakalı araca 15bin TL, MV 536 plakalı araçta ise 8 bin TL hasar oluştu.

Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılganın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.