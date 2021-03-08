Lefkoşa'da kaza; aynı istikamette seyreden araçlar çarpıştı

Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası korkuttu.

Saat 19:45 'de 25 yaşındaki Abdel Rahman Ibrahim'in kullanımındaki GN 857 plakalı aracı ile dikkatsizce seyrettiği sırada kullanımındaki aracın kontrolden çıkması sonucu aynı istikamette seyir halinde bulunan 26 yaşındaki Kelvin Songo Ngiangia yönetimindeki RU 185 plakalı aracın arka kısmına çarptığı bildirildi. Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Abdel Rahman Ibrahim'in, yönetimindeki GN 857 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Citroën ışıklarına yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde aynı istikamete doğru seyreden Kelvin Songo Ngiangia yönetimindeki RU 185 plakalı aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.