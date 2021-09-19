Lefkoşa'da işlem tamam

Ulusal Birlik Partisi (UBP)Lefkoşa ilçesi’nde bulunan 13 Köy/Mahalle örgütünün kongresi tamamlandı.
13 Örgütten 7 tanesi seçimle Örgüt Başkanı belirlerken, başka aday bulunmayan 6 örgüt de seçime gitmeden başkanlık görevine getirildi.
UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göreve getirilen Örgüt Başkanları’nı açıkladı. Gardiyanoğlu, Örgüt Başkanları’nı, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları’na başarılar diledi.
UBP’NİN BUGÜNKÜ KONGRELERİNDE GÖREVE GELEN ÖRGÜT BAŞKANALARI:
Abdiçavuş - Mehmet Ay
Akkavuk - Niyazi Dikmen
Ayyıldız - Murat Yayar
İplikpazarı - Taner Savun
İbrahimpaşa - Bedirhan Yalap
Haydarpaşa - Mehmet Karakeçi
Yenicami - Mehmet Çamır
Kafesli - Kktc Ahmet Çolak
Selimiye - İhsan Kösedağ
Çağlayan - Seydi Avşar
Mahmutpaşa - Kemal Bolat
Karamanzade - Hakan Biricik
Akıncılar - Hasan Kansel