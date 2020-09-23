Lefkoşa'da İntihar!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
- tarihinde, saat 00:45 sıralarında, Lefkoşa’da, Nijerya uyruklu Omorodion Kelvin OBAMWONYI (E-26), Şht Ali Hasan Sokak üzerinde bulunan kalmakta olduğu apartmandan 12.65 metre yüksekliğinden aşağıya atlamak suretiyle intihara teşebbüs etmiştir.
Olayda ağır şekilde yaralanan Omorodion Kelvin OBAMWONYI, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.
Bahse konu şahıs 22.09.2020 tarihinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.