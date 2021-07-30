Lefkoşa'da bir kişi tutuklandı

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Başkent Lefkoşa’da 31 yaşındaki bir erkek şahsın, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Emmanuel Okorite Sampson’u ciddi bir şekilde darp ettiği ve Sampson’un üzerinde bulunan cep telefonu ile pasaportunu zor kullanarak alıp olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Lefkoşa'da bir kişi tutuklandı
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Polisten yapılan açıklamaya göre, “Dün saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da 31 yaşındaki E.N. aralarında bulunan alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Emmanuel Okorite Sampson’un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk atıp ciddi bir şekilde darp ettikten sonra adı edilenin üzerinde bulunan cep telefonunu ve adına ısdar olan pasaportunu zor kullanarak alarak olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir” denildi.

Olayla ilgili bağlantısı olduğuna inanılan 31 yaşındaki G.R.M.'nin tutuklandığı; E.N.’nin ise arandığı bildirildi.

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