Lefkoşa cinayetinde yeni gelişmeler...

Lefkoşa'da kaldığı evde ölü bulunan Halil İbrahim Mengi'nin öldürüldüğü belirlendi.

Lefkoşa cinayetinde yeni gelişmeler...
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Lefkoşa'da bugün 16.00 sıralarında, Ali Hasip Sokak üzerinde bulunan Levent apartmanına ait dairede 34 yaşındaki Halil İbrahim Mengi ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, yürütülen ileri soruşturmada Mengi'nin başına sert bir cisim ile vurularak öldürülmüş olabileceği belirtilmişti. Halil İbrahim Mengi'nin cinayete kurban gittiği kesinleşti. Mengi'nin kafasına birden fazla darbe alarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Mengi'nin otopsisi ise yarın yapılacak.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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