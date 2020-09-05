LEFKE’DE HALKI COVİD-19 HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA TOPLANTI DÜZENLENİYOR

Lefke’de virüs salgınından korunma ve alınacak tedbirler konusunda halkın yaygın bir şekilde bilgilendirilmesi ve bireysel korumanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak amacıyla Pazartesi bilgilendirme toplantısı yapılıyor.

LEFKE’DE HALKI COVİD-19 HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA TOPLANTI DÜZENLENİYOR
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 Lefke’de virüs salgınından korunma ve alınacak tedbirler konusunda halkın yaygın bir şekilde bilgilendirilmesi ve bireysel korumanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak amacıyla Pazartesi bilgilendirme toplantısı yapılıyor.

Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun yaptığı açıklamaya göre, Lefke Belediyesi, Lefke Kaymakamlığı ve Cengiz Topel Hastanesi’nin yaptığı çalışmalara destek vermek amacıyla düzenlenen toplantı Lefke Belediyesi CittaSlow Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak.

Toplantıya Lefke Belediye Başkanı, Lefke Kaymakamı, Cengiz Topel Hastahanesi Başhekimi, Lefke Polis Karakol Amiri ve Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu’na bağlı dernek başkanları katılacak.

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