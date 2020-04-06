Lefke Belediyesi'den Su Faturalarıyla İlgili Önemli Açıklama

Lefke Belediyesi bugün yaptığı açıklamada belde halkına ekonomik katkıda bulunmak amacıyla tüm abonelerin tüketmiş oldukları su miktarı ne olursa olsun tüketimleri 5 ton üzerinden faturalara yansıtılacğını duyurdu.

Ayrıca bu dönemde kapalı olan işyerleri için su tüketimleri "0" kabul edilecek

Açıklama şöyle:

Saygıdeğer Halkımıza Duyurulur

Corona Virüs nedeniyle yaşamakta olduğumuz sıkıntılı günlerde ,Lefke Belediyesi , hayatın her alanında halkımıza destek olmaya devam etmektedir.

Belde halkımıza ekonomik olarak katkıda bulunabilmek adına tüm abonelerimize tüketmiş oldukları su miktarı ne olursa olsun tüketimleri 5 ton üzerinden faturalara yansıtılacaktır.(tüketimleri 5 ton altında olanlara tüketim miktarları kadar faturalandırılacaktır) Bu nedenle evinize bırakılan fatura normal tüketiminizi gösterirken sistemde tüm tüketimler 5 ton üzerinden düzeltilecektir.

Ayrıca bu dönemde kapalı olan işyerleri için su tüketimleri "0" kabul edilecek ve ek hizmet bedelleri de yansıtılmayacaktır.

Sağlıklı günler dileriz.

Lefke Belediye Başkanlığı