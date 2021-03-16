LAÜ kavgası büyüyor

LAÜ kavgası büyüyor
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Halkın Partisi (HP), Yeniden Doğuş Partisi’nin Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) yaptığı atamayı mahkemeye taşıyacağını açıkladı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti

“Sadece etik dışı değil aynı zamanda hukuk dışı olan skandal atamayı Halkın Partisi olarak mahkemeye taşıyoruz. Hukukçu arkadaşlarımız dava hazırlığına başladılar. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışına izin vermeye hiç niyetimiz yok. Kamu vicdanını biraz olsun önemsiyorsa Başbakan’ın bu aşamada yapması gereken şey, bu atamanın geri alınmasını sağlamaktır. Çünkü bu işlem koalisyonun sadece bir ortağının hukuksuzluğu değil, Saner hükümetinin hukuksuzluğudur. Üstelik dün Meclis’te atamayı yapan ortağının sözleri kamu vicdanını yaralayan siyasi bir skandaldır.”

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