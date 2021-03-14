LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu, dünya sosyal hizmet günü nedeniyle bilgilendirmeler yaptı!

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Uluslararası Sosyal Hizmet Federasyonu tarafından her yıl Mart ayının 3. Salı günü kutlanmakta olan “Dünya Sosyal Hizmet Günü” dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Bu yıl Uluslararası Sosyal Hizmet Federasyanu’nun-IFSW tüm sosyal hizmet çalışanları adına küresel farklı bir mesaj iletmeyi tercih ettiğini ifade eden Hablemitoğlu, Federasyonun 2020-2030 yılları arasındaki on yıllık Küresel Sosyal Hizmet ve Sosyal Kalkınma hedefleri arasında bu yıl Biz Olduğumuz İçin Ben Varım: Sosyal Dayanışmayı ve Küresel Bağlılığı Güçlendirme teması ile Ubuntu felsefesini öne çıkartığını dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti; Bu felsefeyi, Güney Afrikalı Nobel Barış Ödüllü lider Desmond Tutu şöyle açıklıyor; “Ubuntuya inanan bir insan diğer tüm insanlara ayırt etmeksizin açıktır, ötekileştirmez, olumlu yaklaşır, kendisinden daha yetenekli ve başarılı insanları bir tehdit olarak algılamaz. Çünkü büyük insanlık ailesinin, bir bütünün parçası olduğunu bilmekten gelen bir özgüveni vardır ve başka insanlar aşağılandığında, küçük düştüğünde, zulüme uğradığında, dezavantajlı hale geldiğinde ya da ezildiğinde kendini de aşağılanmış hisseder.”

Hablemitoğlu açıklamasının devamında ubuntu felsefesinin nasıl ortaya çıktığından kısaca söz ederek, şunlara değindi; Biz ve ben kavramını yaşamın her alanında ayırır ubuntu felsefesi. Bir antropolog sayesinde keşfedilmiş. Afrika’da bulunan bir antropolog, bir kabilenin çocuklarına oyun oynamayı önerir ve bir ağacın altına koyduğu meyvelere ilk ulaşanın ödülünün o meyveleri yemek olacağını söyler. “Hadi, şimdi başlayın birinci olan ödülü alacak” der. Bütün çocuklar el ele tutuşup, koşarak ağacın altına gelirler ve hep beraber meyveleri yemeye başlarlar. Antropolog bu duruma şaşırır. Ve çocuklara bunun yarışmalı bir oyun olduğunu ve neden böyle yaptıklarını sorduğunda çocuklardan şu yanıtı alır; “bu -ubuntu-dur. Nasıl olur da diğerleri mutsuzken sadece birimiz o ödülü yiyebilir ki?..’’

Hablemitoğlu: Dayanışma toplumları yaşatan bir güçtür

“Ubuntu, biz olmasaydık ben olmazdım fikrine dayanan bir düşünce ve toplumsal anlayış. Bu yıl tüm insanların ve çevrelerinin birbirlerine bağlılığını; sosyal hizmetin perspektifini yansıtarak anlatan bu felsefenin vurgulanması düşünülmüş. Pandemi hepimizi eskisinden farklı ancak birbirine çok benzeyen bir yaşam biçimine alıştırdı. Hayatımız hem sosyal, hem ekonomik hem de sağlık ve çevresel açıdan çeşitli risklere daha fazla açık, kırılgan ve birbirine daha bağlı hale geldi. Küresel dayanışmaya ve yerel kültürlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” diyen Hablemitoğlu, dayanışmanın toplumları yaşatan bir güç olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle yer verdi; Bu, hepimizin birbirine bağlı, sürdürülebilir adil bir gelecek inşa edebilmemizin anahtarı bir yaklaşımdır. 16 Mart 2021’de sosyal hizmet uzmanları tüm insani destek ve hizmet alanında çalışan profesyonelleri, kurumları ve geleceği önemseyen herkesi bizden sonraki nesiller için birlikte dünyayı değiştirebilecek bir dayanışmaya çağırıyor. Bize şu zor günlerde birbirimizin mutluluğuna, iyiliğine ve sağlığına odaklanmamız gerektiğini hatırlatıyor. Dünya Sosyal Hizmet Günü kutlu olsun.