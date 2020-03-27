Lapta'da bir vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli Lapta bölgesinde 1 vakanın tespit edildiğini, o vakayla temas eden kişilerin tespit edilip testlerinin yapılmakta olduğunu söyledi.

Pilli her habere de inanılmaması gerektiğini herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini , bu konuda da basın organlarına çok görev düştüğünü açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 11:37