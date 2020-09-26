Lapta ve Küçük Kaymaklıda Hırsızlık

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Küçük Kaymaklı’da dün Yusuf Güner’in kullanımında bulunan ve kontak anahtarı üzerinde park halinde bırakılan motosikletin Ç.D.(E-24) tarafından zarara uğratıldıktan sonra motorun kaskının çalındığı kaydedildi.

Öte yandan, Lapta’da, N.E.Y.(K-51)’nin, 7 Eylül’de değerini öğrenmesi için mal sahibi tarafından kendisine verilen bronzdan mamul kartal heykelini söz konusu şahsa geri vermeyip çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmaların da devam ettiği belirtildi.