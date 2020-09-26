Lapta ve Küçük Kaymaklıda Hırsızlık

Küçük Kaymaklı ve Lapta’da meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili iki kişi tutuklandı.

Lapta ve Küçük Kaymaklıda Hırsızlık
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Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Küçük Kaymaklı’da dün Yusuf Güner’in kullanımında bulunan ve kontak anahtarı üzerinde park halinde bırakılan motosikletin Ç.D.(E-24) tarafından zarara uğratıldıktan sonra motorun kaskının çalındığı kaydedildi. 

Öte yandan, Lapta’da, N.E.Y.(K-51)’nin, 7 Eylül’de değerini öğrenmesi için mal sahibi tarafından kendisine verilen bronzdan mamul kartal heykelini söz konusu şahsa geri vermeyip çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahısların tutuklandığı, soruşturmaların da devam ettiği belirtildi.

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