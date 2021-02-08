Lapta ve Alsancak'ta mobil test uygulaması başlıyor

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları iş birliği neticesinde, mobil test (PCR) uygulamasına yakın zamanda başlayacaklarını söyledi.

Aktuğ, mobil test uygulamasına ilişkin önümüzdeki günlerde detaylı açıklamanın yapılacağını kaydetti. Söz konusu açıklama şöyle: "Lapta Belediyesi olarak pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız iş birliğine bir yenisini ekliyoruz. Belediye hemşiremize Bakanlık bünyesinde aldıracağımız kurs akabinde, belediye aracımız ile mobil test (PCR) uygulamasına yakın zamanda başlıyoruz.

Mobil test aracı (PCR) başlangıç tarihimizi ve programımızı bir iki gün içerisinde siz değerli vatandaşlarımıza duyuracağız."