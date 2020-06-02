Lapta'da iğrenç olay! Halka Açık Alanda Şortunu İndirdi...

Lapta’da sahilde şortunu çıkartarak mastürbasyon yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aslan olayla ilgili bulguları aktardı. Aslan, 30 Mayıs 2020 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Lapta'da eski huzurevinin alt kısmındaki sahilde Murat Yağan’nın üzerinde bulunan şortunu çıkartarak çevrede bulunanlara aldırış etmeden mastürbasyon yaptığını söyledi

Polis zanlının aynı gün çevre sakinleri tarafından yapılan şikâyet üzerine polis tarafından suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı orada kimsenin olmadığını iddia edildiği gibi mastürbasyon yapmadığını söyledi.

Zanlı kendini şöyle savundu: "Denize girip çıktıktan sonra üzerimi çıkarttım havlu ile kurulanırken üzerime saldırdılar ve sonra polis geldi"

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)