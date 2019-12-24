Lapta'da heyecanlandıran keşif

Lapta Turizm ve Kültür Derneği tarafından yapılan araştırmalar sonucudunda Lapta’da Osmanlı döneminden kalan bir hamam keşfedildi.

Dernek tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Dernek olarak tarihi ve kültürel değerlerimizin izini sürmeye devam ediyoruz.Derneğimize yapılan bir bilgilendirme neticesinde Laptamızda bir Osmanlı hamamı keşfedilmiştir.

Hamam ve civarı Frank İmparatorluğu,Venedik ve Osmanlı dönemlerinde bölgenin idare merkezi olarak kullanıldı.Bölgede halen bu uygarlıkların antik kalıntılarını görmek mümkündür.

Bölgede Osmanlı kadısının ikametgahı,hapishane ,Osmanlı sıbyan mektebi,idamların gerçekleştirildiği bir nokta,mahkeme binası,önemli kişilerin konaklamak için kullandıkları ihtişamlı bir yapinin da bölgede bulunduğuna dair bilgi ve kaynaklara ulaşmış durumdayız.

Hamamın doğusundaki uzun yüksek duvar bunun bir kanıtı olarak halen ayaktadır.Bölgenin eski resimlerini bulmak için çalışmaktayız.Konuyla ilgili olarak ilk bilgilendirme Lapta Belediye Başkanı sn. Mustafa Aktuga yapıldı. Hamam ve civarının daha fazla zarar görmemesi ve hakettiği görünüme kavuşana dek bölgenin takipçisi olacağımızı bildirir bölge Turizmi için hayırlara vesile olmasını dileriz.

