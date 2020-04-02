Lapta Belediye Başkanı'ndan Çağrı

Lapta Belediye Başkanı'ndan Çağrı
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Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lapta'da pozitif çıkan vakanın market çalışanı olduğu yönündeki iddialara sosyal medyadan yanıt vererek "Pozitif çıkan vatandaşımız herhangi bir market çalışanı değil. Lütfen sakin olalım." dedi.

Lapta’da geçtiğimiz Çarşamba günü bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini belirten Aktuğ, Sağlık Bakanlığı ile temaslar hakkında bilgi alışverişi yapıldığını kaydetti.

İşte Aktuğ'un paylaşımı;

Pozitif çıkan vatandaşımız herhangi bir market çalışanı değil. Lütfen sakin olalım.
Sabah beri Sağlık Bakanlığındayım temaslar ile bilgi alışverişi yapıyoruz. Sizlere de yakın zaman da açiklama yapacağız. Lütfen herkes evinde kalsın. Önce kendi tedbirlerimizi alalım. Pazartesi olduğu gibi gerekli makamlar ile olabilecek her türlü tedbir görüşülüyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 13:52
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