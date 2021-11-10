Lapta-Alsancak Yolu’nun ihalesinin devamı kararı üretildi

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantının ardından kararları açıklayan Amcaoğlu, toplantıda, öncelikle, 2021 yılında ilk etabı tamamlanan Lapta-Alsancak Yolu’nun ihalesinin devamı kararı üretildiğini; yarım kalan yolun tamamlanması için süratle ihaleye çıkılmasının da kararlaştırıldığını belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısında, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) bütçesinin de ele alındığını belirten Amcaoğlu, BRTK bütçesine ilişkin sürecin de, çok ciddi anlamda sıkıntı yaratmamak koşulu ile, tamamlanması için karar üretildiğini söyledi. Amcaoğlu, böylelikle 2022 yılında kurumda bir sıkıntı yaşanmasının da önüne geçildiğini kaydetti.

Hayvancılığın ve üretimin sürdürülebilir olması için Bakanlar Kurulu toplantısında birtakım istişarelerde de bulunulduğunu belirten Amcaoğlu, şunları kaydetti:

“Bu bağlamda, faiz destekli gübre, tohum ve yemliğin desteklenmesi; Toprak Ürünleri Kurumu’nun yem ham madde alımında yaşanan sıkıntıların giderilmesine ilişkin spot alım yetkisinin uzatılması işlemlerinin tamamlanması; hayvan başına düşünülen hibe, yemlik arpa desteklerinin hangi noktada destekleneceğine ilişkin istişarelerin yapılması; son zamanlarda çok yüksek bir rakamla, üreticilerimizin ve hayvancılarımızın maalesef sıkıntılar yaşamasına neden olan arpa fiyatlarına daha önceden yapılmaya başlanan 87 kuruşluk desteklerin aratılabilmesi için istişarelerin yapılması ile çiftçinin gübre desteğinin tekrardan istişare edilerek karara bağlanması ve Maliye Bakanlığı’yla bu konuda yapılacak çalışmalardan sonra finansman ihtiyacının karşılanması koşuluyla sonuçlandırılmasına karar verildi.”