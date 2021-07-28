Kuzey Kıbrıs’ta Bir İlk; Pıoneer “Pro Dj” Bora K…

Dünyanın en önemli DJ müzik performans cihazları üreticisi Pioneer’in PRO DJ olarak lanse edilen ve her ülkede DJ & Prodüktör temsilcileri olan saygın bir marka olarak bilinmektedir. Ülkemizdeki distribütörü olan D&S Electronics Inc. Gayem Group ile tecrübeli isimlerden Bora K ile 1 yıllık Pioneer Pro DJ anlaşması sağlamış durumda. Buna göre Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez 1 DJ & Prodüktör, Pioneer ile antlaşma sağlayıp, yıl boyunca hem kendi hem de Pioneer’in organize edeceği aktivitelerde PRO DJ markasını temsilen sahne alacak. Ayrıca Bora K’in stüdyosunda hazırladığı videomix setlerde de iki haftada bir yapılacak çekilişlerle şanslı kişilere ürünler hediye edilecek.

Yurtdışı temaslar önemli….

Pioneer Pro DJ dünya çapında organizasyonlarda da yer alıp, ayrıca kendi organizelerininde mevcut olduğu bir yapı içerisinde hareket etmekte. Ülkemizden Bora K için de avrupada düşünülen projelerin olacağı da gelen bilgiler arasında yer almakta.

“Gurur Duydum”…

Tecrübeli isim Bora K kendisini Pioneer Pro DJ projesi için düşünen ve antlaşma sağlayan Nazlı Öztüner’e (Pionner Kıbrıs) çok teşekküer ederken, “Dünya çapında bilinen böylesine bir markanın yerel ismi olarak düşünülmem bana çok gurur vermiştir. Gerek burada gerekse yurtdışı projeleri adına oldukça heyecanlıyım ve müthiş bir motivasyonla hazır olduğumu söylemek isterim” dedi..