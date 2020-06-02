Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılan penceresinin dijital tanıtımı Turizm ve Çevre Bakanlığı yayınlandı

Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılan penceresinin dijital tanıtımı Turizm ve Çevre Bakanlığı facebook sayfasından yayınlandı.

Bakan Ünal Üstel tanıtımda yaptığı konuşmada, hükümetin aldığı tedbirler ve halkın uyduğu kurallar sonucunda KKTC’de 47 günden beridir vaka görülmediğine işaret etti…

Üstel, sektörlerin çalışma hayatına kazandırılması için açılımlara başladıklarına dikkat çekerek “önce esnafları sonra ona bağlı sektörleri çalışma hayatına kazandırmış olduk. Dün de ülkemizin lokomotif sektörü olan turizmin bir bacağı olan otellerimizi seyahat acentelerimizi ve şans oyunlarının kapılarını açtık” dedi…

Sağlık Bakanlığı, ilgili sektör temsilcileri ve üniversiteler ile yapılan çalışmalarda kriterlerin hazırladığını anlatan Üstel, tüm kriterlerin bir kitapçıkta toplandığını ve ilgili yerlere iletildiğini ifade etti.

Bakan Üstel, bakanlığın kurduğu denetim mekanizmasıyla turizmle ilgili sektörlerin denetleneceğini de söyledi…

“Hükümet açılımları yaparken bu süreci çok iyi yöneterek önemli bir başarıya imza attı” diyen Üstel, bu durumu tüm dünyaya pazarlamak gerektiğini vurguladı…

“Otellerimizi konaklamaya hazırlarken ve denetim mekanizması çalıştırıldıktan sonra otellerimize güvende kal konaklama belgesi veriyoruz. Zaman zaman bu denetlemelere devam edeceğiz” diyen Üstel, dünyada salgının devam ettiğini, gelecek olanların da KKTC’nin ne kadar güvenli olduğunu bilmesi gerektiğini söyledi.

(BRT)