Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı heyeti Türkiye’ye gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen ve beraberindeki heyet, Türkiye’de devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla yarın Antalya’ya gidiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayından yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın “Yüreklere Su Serpelim” sloganıyla başlattığı bağış kampanyasının ardından Antalya’ya destek ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen, yaptığı açıklamada, “Yüreklere Su Serpelim” sloganıyla başlattıkları kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti.

Antalya bölgesinde etkili olmaya devam eden orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını yerinde takip etmek ve insani yardım çalışmalarına katkı koymak üzere Antalya’ya gideceklerini belirten Sezen, şu ifadelerde bulundu:

“Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı olarak, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak adına ‘Yüreklere Su Serpelim’ sloganıyla başlattığımız bağış kampanyası ile birlikte, şimdi de Antalya’ya destek ziyareti gerçekleştirerek, insani yardım çalışmalarına katkı koymayı hedefliyoruz.”

Sezen, “Yüreklere Su Serpelim” kampanyasına desteklerinden dolayı halka teşekkür de etti.

“Yüreklere Su Serpelim” sloganıyla başlatılan kampanyaya, SMS veya EFT/Havale yoluyla bağışta bulunulabildiği de hatırlatıldı.

SMS Bağış Servisi “4142”

KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden AFET yazıp “4142”ye SMS göndererek, tek seferde 40 TL’lik bağışta bulunabilirsiniz.

EFT/Havale Yoluyla Bağış

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na ait aşağıdaki hesap numaralarına eft/havale yoluyla bağışlarınızı gönderebilirsiniz.

Türk Lirası Hesapları

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR28 0006 4000 0016 8180 1786 22

Banka: Ziraat Bankası

IBAN: TR64 0001 0008 6087 6785 9150 08

Dolar Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR10 0006 4000 0026 8180 1649 73

Euro Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR75 0006 4000 0026 8180 1043 42

Sterlin Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası

IBAN: TR79 0006 4000 0026 8180 4479 41