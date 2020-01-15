Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği'nden Mültecilere Gıda ve Battaniye Yardımı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Yeşilırmak açıklarında bugün akşam üzeri tespit edilen 34 Suriyeli mülteciye gıda ve battaniye yardımında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Esat Altay, Genel Sekreteri Bumin Paşa ve Mali Sekreteri Ayhan Sığırcı, gıda ve battaniyeleri Güzelyurt Karakolu’nda tutulan mültecilere ulaştırdı.

Konu hakkında TAK muhabirine bilgi veren Esat Altay, Güzelyurt polisinin kendilerinden talep ettiği gıda ve battaniyeleri bu akşam mültecilere ulaştırdıklarını belirtti. Altay, mültecilere yarın sabah da kahvaltı vereceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2020, 11:14