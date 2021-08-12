Kuzey Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu’na çağrı

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Kuzey Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu’na çağrı
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Kuzey Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu 14Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 11.00’de,KKTC Dış Basın Birliği’nde (Ledra Palas arkası Server Somuncuoğlu Sokak No:2) yapılacaktır.

Toplantı gündemi:

1.Açılış ve divanın oluşumu

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3. Faaliyet raporunun Başkan tarafından okunması ve onaya sunulması

4. Mali raporun okunması ve onaya sunulması

5. Tüzük Değişikliği; Yönetim Kurulu üye sayısının azaltılması (Öneri: Başkan dahil 7 üye)

6. Başkan, yönetim kurulu ve diğer yetkili kurulların seçimi

7. Basın Kartı Komisyonu Delegesi seçimi ve onaya sunulması

8.Türkiye Gazeteciler Federasyonu Delegelerinin seçimi (3 kişi; Başkan ve Başkan Yardımcısı doğal üye) ve onaya sunulması

9. Genel Kurul’a karar önerilerinin sunulması

10. Dilek ve temenniler

Tüm üyelerimizin katılımı beklenir.

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