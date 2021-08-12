Kuzey Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu’na çağrı

Kuzey Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu 14Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 11.00’de,KKTC Dış Basın Birliği’nde (Ledra Palas arkası Server Somuncuoğlu Sokak No:2) yapılacaktır.
Toplantı gündemi:
1.Açılış ve divanın oluşumu
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3. Faaliyet raporunun Başkan tarafından okunması ve onaya sunulması
4. Mali raporun okunması ve onaya sunulması
5. Tüzük Değişikliği; Yönetim Kurulu üye sayısının azaltılması (Öneri: Başkan dahil 7 üye)
6. Başkan, yönetim kurulu ve diğer yetkili kurulların seçimi
7. Basın Kartı Komisyonu Delegesi seçimi ve onaya sunulması
8.Türkiye Gazeteciler Federasyonu Delegelerinin seçimi (3 kişi; Başkan ve Başkan Yardımcısı doğal üye) ve onaya sunulması
9. Genel Kurul’a karar önerilerinin sunulması
10. Dilek ve temenniler
Tüm üyelerimizin katılımı beklenir.