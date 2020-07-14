Kuzey Kıbrıs Kızılayı'nda görev bölümü yapıldı

Kuzey Kıbrıs Kızılayı'nda görev bölümü yapıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

4 Temmuz’da olağan genel kurulunu yapan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nda genel başkanlığa Sezai Sezen seçilmişti.

Yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:

Genel Başkan: Sezai Sezen, Başkan Yardımcısı: Oktay Erdem, Genel Sekreter: Ayhan Sığırcı, Mali Sekreter: Mehmet Sporcuoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı: İsmail Demirci, Gençlik Yapılaşmasından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Murat Uzun, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Seda Toker Edebali, Kan Hizmetleri ve Politikalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Ramazan Özçelik, Kurumsal İletişim, Basın ve Sosyal Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Esengül Yılmaz”

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