Kuzey Kıbrıs'ın dünyaya açılan penceresi "VisitNCY" hakkında basın toplantısı düzenlenecek

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Kuzey Kıbrıs'ın dünyaya açılan penceresi "VisitNCY" hakkında basın toplantısı düzenlenecek
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urizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkemizin dijital markası olan “VisitNCY” portalını tanıtmak için 15 fenomen ile hazırlanan tanıtım programı hakkında basın toplantısı düzenleyecek.

Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, basın toplantısı yarın 09.30'da başlayacak.

Kuzey Kıbrıs turizmini tek bakışta tanınan bir marka olma hedefi ile KKTC'nin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini dünyaya tanıtma hedefiyle yeni turizm portalı "VisitNCY", KKTC'nin dünyaya açılan penceresi...

Turizm portalı "VisitNCY" KKTC'yi bir tatil destinasyonu olarak daha güçlü tanıtabilmek; daha geniş pazarlara daha hızlı ve kolay erişebilmek amaçını taşıyor...

“VisitNCY” turizm portalına "https://www.visitncy.com/" adresinden ulaşılabiliyor...

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