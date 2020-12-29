Kuyuya düşen köpek, operasyonla kurtarıldı

Üzeri açık bırakılan kuyu, az kalsın bir canlının yaşamına mal oluyordu...

Kuzucuk Köyü ile Boğaziçi Köyü arasında kalan tarladaki kuyudan gelen sesler üzerine İskele Belediyesi’ne ihbarda bulunan duyarlı bir vatandaş, küçük bir köpeğin, özgürlüğüne kavuşmasına vesile oldu. İskele Belediyesi’nin vakit kaybetmeden İskele İtfaiyesi’ne bilgi vermesi üzerine olay yerine giden ekipler, başarılı bir operasyon ile bir gözü görmeyen köpeği, düştüğü kuyudan çıkardı. Herhangi bir yarası olmayan köpek, sahibi çıkana kadar, İskele Barınağı’na teslim edildi.

İSKELE BELEDİYESİ’NE ULAŞAN İHBAR, İTFAİYEYİ HAREKETE GEÇİRDİ

İskele Belediyesi’ne ulaşan bir ihbar, bir kez daha bir canlıyı yaşama bağladı. Kuzucuk-Boğaziçi Köyleri arasında kalan tarlada bulunan kuyudan gelen köpek havlaması sesine duyarsız kalmayan bir vatandaş, vakit kaybetmeden aradığı İskele Belediyesi’nden yardım talebinde bulundu. İhbarı değerlendiren İskele Belediyesi ise durumu İskele İtfaiyesi’ne bildirdi. Birlikte hareket eden ekipler, kısa süre içerisinde söz konusu kuyunun bulunduğu bölgeye giderek çalışma başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILAN VE BİR GÖZÜ GÖRMEYEN KÖPEK, BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

İtfaiye ekipleri tarafından kurulan özel bir aparat sayesinde derinliği yaklaşık 7 metre olan kuyuya inen bir itfaiye polisi, köpeği düştüğü kuyudan çıkarmayı başardı. Yaklaşık 45 dakika süren kurtarma çalışmaları sonucu özgürlüğüne kavuşan ve bir gözünün kör olduğu anlaşılan köpek, sahibi çıkana kadar, İskele Barınağı’na teslim edildi.

İSKELE BELEDİYESİ, TEHLİKE ARZ EDEN KUYU İLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Öte yandan canlı yaşamını olumsuz etkileyen ve tehlike arz eden kuyularla ilgili daha önceleri de birçok kez çalışma yapan İskele Belediyesi, söz konusu kuyu için de çalışma başlattı. Kuzucuk Köyü Muhtarı Türkeş Öğünçer ile görüşen İskele Belediyesi Genel Hizmet Birim Sorumlusu Cengiz Er, kuyu sahibinin tespiti için harekete geçti. İskele Belediyesi, bu ve benzeri durumda bulunan ve tehlike arz eden kuyuların kapatılması için bir kez daha çalışma yapacak.