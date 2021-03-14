Kutlu Evren, “Kıbrıs Türk Hekimlerinin Beceri, Emek ve Fedakârlıkları Unutulmamalıdır”.

Kıbrıs Türk Halkı için sağlık çalışanlarımızın kıymeti, tarih boyunca ortaya koydukları yaratıcı, üretken girişimleri, emekleri ve sağlık hizmetlerinin gelişmesine yaptıkları katkılar paha biçilmezdir. Son bir yıldır dünyayı etkisi altına alan, insanlık tarihinin en yıkıcı salgınlarından biri olan Covid-19 ile mücadelemizde de bunu bir kez daha görmekteyiz. Sadece bugün değil, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinden bugünlere değin her zor şartta hekimiyle, hemşiresiyle, ebesiyle, tüm sağlık çalışanlarımız, sağlığımızın korunmasında gösterdikleri üstün hizmetler ile hepimizin kahramanları olmayı başarmışlardır.



1900’lerin başında yoksulluk içerisinde, eğitimli insan sayısının kısıtlı olduğu bir dönemde toplumumuzun sadece sağlık alanında değil, ulusal uyanışında da öncü olmuş, sağlık ve eczacılık alanlarındaki girişimleriyle halkımıza hizmet vermiş olan Dr. Hâfız Cemal’in nam-ı diğer “Lokman Hekimimizin” katkıları unutulmamalıdır. 1940’lı yıllarda sayılı doktorumuzla, Kıbrıs Türkü’nün sağlığı için ücretsiz hizmet veren Liderimiz Doktor Küçük’ten, 1963 sonrasının o zorlu günlerinde adeta kurşun yağmuru altında, iki katlı, 4-5 odalı küçük bir klinikte, yüreklerini bu topraklara hizmet için açan çok az sayıdaki doktorumuzun, yokluk içinde var ettikleri sağlık hizmetleri ile eski terk edilmiş sigara fabrikasının ilk hastanemize dönüştürülmesinde Kıbrıs Türk hekimlerinin gösterdiği beceri, emek ve fedakârlıkları unutulmamalıdır.

Bu özel günde, Kıbrıs’ta ilk beyin kanamasına karşı ameliyatı gerçekleştiren, sağlık hizmetlerinin kurumsallaşması için büyük mücadeleler veren Dr. Kaya Bekiroğlu’nu, Kıbrıs Türkü’nün ilk tam teşekküllü hastaneye kavuşması için canını dişine takan ismiyle ölümsüzleşen Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu ve daha nice isimsiz kahraman sağlık çalışanımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.

Bu şerefli mesleği geçmişte olduğu gibi bugün de aynı ruh ve başarıyla yürüten kıymetli sağlık çalışanlarımıza, Covid-19 Salgını ile mücadelemizde ortaya koydukları insanüstü gayretler için toplum olarak minnet borçlu olduğumuzu belirtmek isterim.

Bugün, Kıbrıs Türk sağlık çalışanları, üretkenlikleri, yaratıcılıkları ve donanımları ile dünyayla yarışacak kabiliyettedirler. Bu duygu ve düşüncelerimle, halk sağlığının korunmasında ön saflarda yer alan, şifalı elleri, özverili çalışmaları ve üstün gayretleri ile sağlığımıza kavuşmamızda emek veren tüm sağlık çalışanlarımızın “14 Mart Tıp Bayramını” en içten dileklerimle kutlar, esenlikler dilerim.