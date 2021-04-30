Kutlu Evren, “Çalışan Ve Çalışkan Halkımızın Refahı, Mutluluğu Bizler İçin Her Şeyin Üstündedir”

İnsanlığı bir yılı aşkın bir süredir küresel anlamda tehdit etmeye devam eden Covid-19 Pandemisi, en çok çalışma yaşamını ve ekonomileri etkilemektedir. Dünya’nın birçok büyük ülkesinde işsizlik ve ekonomik darboğaza neden olan bu olağanüstü koşullar, kuşkusuz en büyük sermayesi alın teri olan işçilerimizi olumsuz yönde etkilemiştir.

Dünya ile paralel olarak pandeminin en ağır ekonomik etkilerini yaşadığımız bir dönemden geçmekteyiz. Bilhassa, özel sektörde yaşanan sıkıntıların aşılması, çalışanların işlerini kaybetmemesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi gibi konularda eldeki imkânları zorlayarak her türlü çalışmayı yapmaya, işçilerimize destek vermeye devam edeceğiz.

Halkımızın sağlığına kavuşması için alın teri akıtan başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere pandemi sürecinde kamunun işleyişini sağlayan tüm çalışanlarımıza ve özel sektör emekçilerimize daha sağlıklı, daha iyi çalışma koşulları yaratmak için çalışıyoruz.

İçerisinden geçmekte olduğumuz bu zor koşulları, Kıbrıs Türk Halkı’nın kültürel mayasında olan dayanışma, yardımlaşma ve birlik ruhuyla aşacağımıza inancım tamdır. Çeşitli iş kollarında birlikte emek verdiğimiz, yaşamı paylaştığımız dili, dini ve ırkı ne olursa olsunayrım yapmadan tüm işçilerimizin daha iyi koşullara kavuşması için ortak akılla çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz.

Bu topraklara alın terini akıtanişçilerimizin her zaman yanında olduğumuzuve pandeminin yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen yaşanan zorlukları aşmak için ciddi uğraş verdiğimizi ifade etmek isterim. Güçlü, işleyen bir ekonominin temel direği olan çalışanlarımızın daha iyi şartlara kavuşturulması ve ülke ekonomisinin ayağa kaldırılması temel hedefimizdir. Çalışan ve çalışkan halkımızın refahı, mutluluğu bizler için herşeyin üstündedir. Bu düşüncelerimle, tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramını en içten dileklerimle kutlar, esen ve sağlıklı günler dilerim.