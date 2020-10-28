Kurum:Türkiye ile KKTC bir bütündür

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberindeki heyet ile KKTC’de temaslarda bulunuyor.

Kurum, Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Kurum ilk olarak TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a şükranlarını iletti. Kardeşlik ruhuyla siyasi ve ekonomik alanlarda KKTC’nin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Kurum, Türkiye ile KKTC’nin bir bütün olduğunu söyledi.

KKTC ile Türkiye’nin çevre ve şehircilik alanında iş birliği içerisinde olduğunu aktaran Kurum, Maraş bölgesini ihya ve inşa etmek için bu bölgede incelemelerde bulunduklarını ifade etti.