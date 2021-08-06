Kurultay Öncesi UBP'de Kazan Kaynamaya Başladı

Ulusal Birlik Partisi’nde yaklaşan kurultay öncesinde genel başkanlık kazanı kaynamaya başladı.

Parti içerisinde 3 maddelik bir tüzük hazırlanmaya çalışıldığı ve bu şekilde Ersan Saner’in Genel Başkanlığa devam etmesi için formüller arandığı ileri sürüldü.

VARAN 1 : 6 İLÇEDE DİVAN KURULLARI OLUŞTURULACAK

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’nin güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre UBP’de büyük kurultay yerine her ilçede ayrı ayrı Genel Başkanı belirleyecek olan küçük kurultaylar yapılması planlanıyor.

Başbakan Ersan Saner’e yakın isimler tarafından şekillendirilmeye çalışılan yeni süreçte her ilçede divanlar kurularak Genel Başkanlık seçimi parça parça gerçekleştirilecek.

Dünyada başka bir örneğini olmadığı bu yeni modelin parti içerisinde büyük kavgaları ateşleyebileceği iddia ediliyor.

VARAN 2 : YENİ KAYDEDİLEN ÜYELERİN OY KULLANMASI SAĞLANACAK

Bir başka iddia ise tüzüğe göre kurultaydan 6 ay öncesine kadar oy kullanma izni sağlanırken bunda da değişikliğe gidilerek yeni üyelerin oy vermesi sağlanacak. 4 aya indirilmesi planlanan yeni çalışma ile birlikte yeni kayıt yaptıranların oy verebilmesi planlanıyor. Bu şekilde kurultayda Ersan Saner’e oy verilmesi isteniyor. Bunu etik bulmayan UBP tabanı ise bu yapılanı yanlış buluyor.

Gazetemize konuşan güvenilir kaynağa göre; en son 30 Nisan 2021 tarihine kadar oy verebilecek olan üyeler için bu süre uzatılacak ve 25 Haziran’a kadar olanları da kapsayacak. Bunun içinde gerekli tüzük içerisinde yeni düzenleme yapılacak. Öte yandan partinin önemli isimleri Mayıs ve Haziran aylarında kimlerinde oy vermesi için hangi isimlerin kayıt yaptırdığının da şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılması talep ediyor.

VARAN 3- GENEL SEKRETERLİK LAVEDİLECEK

Ulusal Birlik Partisi’nde bir başka sıkıntı ise Genel Sekreterlik makamında yaşanacak. İddiaya göre Genel Sekreterlik makamını kaldırmak isteyen Genel Başkanı Ersan Saner bunun yerine 5 Genel Başkanı Yardımcısı ataması yapacak.

Saner’in partide tek adamlık sistemi kurmak istediğini belirten kaynak, bunun için yapılması planlanan hiçbir değişikliğe onay verilmeyeceğini kaydetti.

VARAN 4 : PARTİ 2013’TEN BETER OLACAK

Bu değişikliklerin yapılması durumunda partinin yeniden mahkeme koridorlarına düşeceğini belirten UBP’li isimler bölünmeden korktuklarını ve olası seçimde büyük oy kabına uğrayacaklarını kaydetti. Bunun içinde bir an önce bu istekten vazgeçilmesini istedi. Aksi takdirde bunun Parti Meclisi’nden onay almayacağı vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2021, 11:47