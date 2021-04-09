Kurultay kavgası bitmiyor; şimdi de listeler...

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı. Erhan Arıklı yarın yapılacak olan YDP 3. Olağan Kurultay öncesi ortada bir liste dolaştığını belirtti. YDP kurultayında Genel Başkanlık için mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile Milletvekili Bertan Zaroğlu yarışacak.

Arıklı'nın açıklamasının tamamı şöyle:

ZORUNLU BİR AÇIKLAMA...

10 Nisan 2021 Cumartesi (yarın) yapılacak Kurultayda Genel Başkanlık ile birlikte Parti Meclisi, Disiplin ve Denetleme Kurulları için de seçim yapılacaktır.

Ortada "Genel Başkanın Listesi" diye bir liste dolaştırılmaktadır.

Buna göre;

1)Erhan Arıklı olarak benim böyle bir liste çalışmam yoktur.

2)Arıklı'nın listesi diye lanse edilen listede, çok sevdiğim, birlikte yola çıktığım, en önemli Kurumun başına getirdiğim, güvenip Divan Başkanlığına önerdiğim bir dava arkadaşım olan Turan Büyükyılmaz ve onun çalışma arkadaşlarının olmaması, bu liste oyunun bizi birbirimize düşürmek isteyenler tarafından yapılmış bir operasyon olduğunu göstermektedir.

3)Kurullar için müracaat eden herkes benim kardeşim, bu yolu birlikte yürüyeceğim yol arkadaşımdır.

Genel Başkan olarak yarından sonra da Kazanan ve kaybeden bütün arkadaşları kucaklamak benim görevimdir...

Değerli üyelerimize saygı ile duyurulur...